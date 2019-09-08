Son Dakika Haberleri: Plaj Futbolu Milli Takımı, Belarus'a yenildi
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Plaj Futbolu Milli Takımı, Belarus'a yenildi

1 saat önce

Türkiye Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi Süper Finalleri sıralama maçında Belarus'a 5-4 mağlup oldu.

Plaj Futbolu Milli Takımı, Belarus'a yenildi, System.String[]

Türkiye Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi Süper Finalleri sıralama maçında Belarus'a 5-4 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takımın gollerini Barış Terzioğlu ve Cem Keskin (3) kaydetti.

Plaj Futbolu Milli Takımı, bu yenilgiyle Avrupa A Ligi Süper Finalleri'ni altıncı basamakta tamamladı.

Türkiye, Belarus, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 08:16 Kaynak: AA
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