Son Dakika Haberleri: Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası elemelerinde mağlup
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Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası elemelerinde mağlup

1 saat önce

Türkiye Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk maçında Belarus'a 6-3 mağlup oldu.

Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası elemelerinde mağlup, System.String[]
Türkiye Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk maçında Belarus'a 6-3 mağlup oldu.
Dünya Kupası Avrupa Eleme müsabakaları için Moskova'daki ilk maçta ay-yıldızlılar, Belarus'la karşı karşıya geldi. Maçı, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da takip etti. 12'şer dakikalık 3 devre şeklinde oynanan karşılaşmanın ilk bölümünde, Belarus, Yury Piatrouski ve Aleh Hapon'un golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde bitirdi. Belarus'ta Yury Piatrouski hat-trick yaptı. Milliler ikinci yarıda Semih Türkmen'le öne geçti ancak Vadzim Bokach'ın golüne engel olamayınca maçın bu bölümü 1-1'lik skorla sona erdi. Belarus, üçüncü devrede Aleh Hapon'un ayağından bulduğu golle öne geçti. Ay-yıldızlılar, Seyit Ahmet Süer ve Barış Terzioğlu'nun kaydettiği gollerle devreyi 2-1 önde tamamlasa da sahadan 6-3 mağlup ayrıldı.
Luzhniki'de kurulan kum sahalarda oynanan karşılaşmalarda, Plaj Futbolu Milli Takımı, yarın İsviçre ile saat 14.15'te ikinci maçına çıkacak.


Türkiye, Belarus, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:05 Kaynak: DHA
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