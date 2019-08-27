Son Dakika Haberleri: Plaj Futbolu Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
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Plaj Futbolu Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

49 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadroya davet edilen oyuncular, 29 Ağustos Perşembe günü Limak Eurasia Luxury Otel'de toplanacak.

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadroya davet edilen oyuncular, 29 Ağustos Perşembe günü Limak Eurasia Luxury Otel'de toplanacak.


Teknik direktör Emrah Aykurt yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:


Mehmet Aşlamacı, Erkan Anzaflıoğlu, Semih Türkmen, Volkan Yeşilırmak, Barış Terzioğlu, Cem Keskin (Seferihisarspor Citta Slow), İsmail Turhan, Yasin Bağcı, Seyit Ahmet Süer (Alanya Belediyespor), Oğuzhan Karaca, Efe Lorenzo Deniz (Manavgat Belediyesi), Recep Demir (Atakum Belediyespor), Ferhat Gülbağ (Seferihsiar Belediyespor), Erkan Akbal (Gümüldürspor).

Türkiye, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:59 
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