Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı

Ukrayna'da 21-26 Temmuz'da düzenlenecek BSWW Independence Kiev Kupası'nda mücadele edecek Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, BSWW Independence Kiev Kupası öncesi İzmir'de kampa girecek ay-yıldızlı ekip, 12 Temmuz Pazartesi günü toplanacak.

Teknik direktör Emrah Aykurt yönetimindeki Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Mehmet Aşlamacı, Serkan Banazlı (Seferihisar Citta Slow), İsmail Turhan (Alanya Belediyespor)

Defans: Volkan Yeşilırmak, Ferhat Gülbağ (Seferihisar Citta Slow), Yasin Bağcı (Alanya Belediyespor), Efe Lorenzo Deniz, Oğuzhan Karaca (Manavgat Belediyespor)

Forvet: Seyit Ahmet Süer, Cem Keskin, Ömer Behiç Benlidayı (Alanya Belediyespor), Ege Alkan (Manavgat Belediyespor), Barış Terzioğlu, Enes İşcan, Semih Türkmen (Seferihisar Citta Slow)