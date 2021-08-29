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Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampı başladı - Son Dakika

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampı başladı

29.08.2021 23:10
Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampı başladı, System.String[]

Portekiz'de 8-12 Eylül tarihlerinde Avrupa A Ligi'ne yükselme müsabakaları oynayacak Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampı, İstanbul'da başladı.

Portekiz'de 8-12 Eylül tarihlerinde Avrupa A Ligi'ne yükselme müsabakaları oynayacak Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampı, İstanbul'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, milliler, 7 Eylül'e kadar çalışmalarını Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde sürdürecek.

Avrupa A Ligi statüsünü korumak için mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, grubunda Yunanistan, Kazakistan ve Litvanya ile karşılaşacak.

İki grupta yapılacak müsabakalar neticesinde ilk sırayı alan takımlar, final maçı oynayacak. Yükselme grubunu şampiyon tamamlayan ekip, 2022 yılında Avrupa A Ligi'nde yer alacak.

İstanbul, Portekiz, Eylül, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampı başladı - Son Dakika Spor


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