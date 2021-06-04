Plaj Futbolu Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın, Portekiz'de 17-19 Haziran'da yapılacak Avrupa A Ligi ve 21-27 Haziran'da yine aynı ülkede gerçekleştirilecek FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Avrupa A Ligi'nde 3. Grup'ta İspanya, Rusya ve Belarus ile karşılaşacak.

Avrupa'nın elit 12 takımının katıldığı turnuva, 3 grupta oynanacak. Grup müsabakaları sonucunda toplanan puanlar neticesinde 12 takımın sıralamasına göre ilk 8 arasında yer alan ülkeler, eylül ayı içerisinde düzenlenecek süper finallere katılım hakkı elde edecek.

Plaj Futbolu Milli Takımı, ilk müsabakasını daha sonra belli olacak program dahilinde 17 Haziran'da oynayacak.

Avrupa A Ligi müsabakalarının ardından düzenlenecek FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Grubu'nda Portekiz, Ukrayna ve ön eleme turundan gelecek bir takım ile eşleşen milliler, grubunu ilk 2'de tamamlamak için mücadele edecek.

Dört grupta oynanacak müsabakalar sonucunda gruplarında ilk 2 sırayı alan 8 takım, bir üst tura çıkmaya hak kazanacak. Çeyrek finallerin galipleri ev sahibi Rusya ile birlikte Avrupa'yı temsilen 19-29 Ağustos tarihlerinde Moskova'da düzenlenecek FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası'nda yer alacak.