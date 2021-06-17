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Plaj Futbolu Milli Takımı, Rusya'ya yenildi - Son Dakika

Plaj Futbolu Milli Takımı, Rusya'ya yenildi

17.06.2021 23:00
Plaj Futbolu Milli Takımı, Rusya'ya yenildi, System.String[]

Plaj Futbolu Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenen Avrupa A Ligi mücadelesinde C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'ya 5-1 yenildi.

Plaj Futbolu Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenen Avrupa A Ligi mücadelesinde C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'ya 5-1 yenildi.

Portekiz'de düzenlenen organizasyonda ilk maçında Rusya'yla karşılaşan milliler, ilk yarıyı 2-0 yenik tamamladı. İkinci devrede farkı 1'e indiren Türkiye, bu yarıyı da 3-1 geride kapattı. Son devrede 2 gol daha bulan Rusya, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Milli takımın tek golünü Cem Keskin atarken, Rusya'nın golleri Raskin, Krash (2), Nikoronov ve Zemskov'dan geldi.

Grubun diğer maçında ise İspanya, Belarus'u 6-3 yendi.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın İspanya'yla karşılaşacak.

Portekiz, Türkiye, Milli, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Plaj Futbolu Milli Takımı, Rusya'ya yenildi - Son Dakika Spor


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