Plaj Futbolunda Milli Kadro Açıklandı

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın 15-22 Nisan tarihlerinde Rusya'da katılacağı Inter Cup hazırlık turnuvası müsabakalarının aday kadrosu açıklandı.

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın 15-22 Nisan tarihlerinde Rusya'da katılacağı Inter Cup hazırlık turnuvası müsabakalarının aday kadrosu açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular 11 Nisan Perşembe günü Kavacık Limak Eurasia Luxury Otel'de toplanacak.



Teknik direktörlüğünü Emrah Aykurt'un yaptığı ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Mehmet Aşlamacı, İsmail Turhan, Semih Türkmen, Yasin Bağcı, Seyit Ahmet Süer, Cem Keskin (Alanya Belediyespor), Burak Durmaz, Sinan Üzen, Volkan Yeşilırmak, Barış Terzioğlu (Erciş Belediyespor), Erkan Anzaflıoğlu, Erkan Akbal (Seferihisar), Oğuzhan Karaca, Recep Demir, Efe Lorenzo Deniz, Ömer Behiç Benlidayı (Manavgat Belediyesi), Ferhat Gülbağ (Tepecikspor)

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