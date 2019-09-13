Son Dakika Haberleri: Plaj güreşinde dünya şampiyonu Antalya'dan
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Plaj güreşinde dünya şampiyonu Antalya'dan

7 dakika önce

Ukrayna'da düzenlenen Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Antalya'dan Zeynep Yıldırım Dünya Şampiyonu oldu.

Plaj güreşinde dünya şampiyonu Antalya'dan, System.String[]

Ukrayna'da düzenlenen Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Antalya'dan Zeynep Yıldırım Dünya Şampiyonu oldu.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kepezspor Kulübü sporcularından Zeynep Yıldırım 60 kiloda dünya şampiyonu, Özlem Şimşek ise 50 kiloda 3'üncülük elde etti.

Şampiyonada başarılı olan sporcular, Kepezspor Kulübü Başkanı Hakan Çatal'ı ziyaret etti.

Kepezspor Kulübünün antrenörü Meral Kaya yönetiminde dünya şampiyonluğunu yaşayan genç sporcular, sevinçlerini kulüp başkanı Çatal ile paylaştı.

Kepezspor Kulübü Başkanı Çatal, genç sporcuların gurur kaynağı olduğunu, bu başarıyla Kepezspor Kulübü olarak spora katkı sağladıklarını belirtti.

Çatal, "Ben azmedip çalışan, Türkiye'nin, Kepez'in adını dünyaya duyuran ve her şeyden önemlisi İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleterek, ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren, genç yeteneklerimizi gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya Şampiyonası, Zeynep Yıldırım, Ukrayna, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:26 Kaynak: AA
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