Plaj güreşinde heyecan İtalya'da yaşanacak

Plaj Güreşi Dünya Serisi'nin ikinci ayağına İtalya'nın başkenti Roma ev sahipliği yapacak.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak turnuvada mücadele edecek milli takım kafilesi, Roma'ya gitti.
İki gün sürecek turnuvaya katılacak milli sporcular şunlar:
50 kilo: Emine Çataloğlu
60 kilo: Mehlika Öztürk
70 kilo: Aslı Tuğcu
+70 kilo: Beste Civelek
70 kilo: Yunus Coşkun
80 kilo: Tarık Gür
90 kilo: Ömer Faruk Karadeniz
+90 kilo: Hidayet Kurt
Kaynak: AA
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