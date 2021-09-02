Plaj güreşinde heyecan İtalya'da yaşanacak

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak turnuvada mücadele edecek milli takım kafilesi, Roma'ya gitti.

HDP'den Millet İttifakı'na gözdağı: 'Nasıl olsa bize oy verecek' diyenler çok büyük bir hatada bulunur