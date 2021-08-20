PLAJ HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde farklı mahallelerdeki plajlarda denize girenlerin 2 çanta ve cep telefonunu çalan şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Oba ve Güllerpınarı mahallerindeki plajda denize girenlerin 2 çanta ve cep telefonunun çalınması üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takipte hırsızlık şüphelisinin M.L.A. (20) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine ekipler şüpheliyi Tosmur Mahallesi'nde gizlediği evinde yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda ise 2 çalıntı cep telefonu ele geçirildi. Hırsızlık anı ise plaj büfesinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Gözaltına alınan M.L.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.L.A tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.