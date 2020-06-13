'Plaj'ı kurtarmak için seferber oldular - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yahşi Sahili'nin maskotu olan 'Plaj' isimli köpeğe araç çarpınca vatandaşlar seferber oldu. Sedyeyle taşınan köpeği gören bazı vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Yahşi Sahili'nin maskotu haline gelen 'Plaj' isimli sokak köpeğine otomobil çarpıp kaçtı. Kazanın ardından Yahşi Sahili'nde bir büfenin kenarında yere yığılan köpeği tanıyan vatandaşlar durumu Bodrum Belediyesi Veteriner işlerini arayarak 'Plaj'ın kaza geçirdiğini söyledi. Olay yerine petbulance ile gelen veteriner hekimler sahile araç giremeyince yaklaşık 300 metre yürüdükten sonra köpeğe ilk müdahaleyi yaptı. Veteriner Hekim Tuğçe Kayış ve Veteriner Teknikeri Berna Aktoprak, 'Plaj'ı sedye ile petbulansa kadar taşıdı. Sedyeyle taşınan köpeği gören bazı yerli turistler şaşırırken, bazıları da alkışladı. Bodrum Belediyesi Turgutreis Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezine getirilen köpek yapılan tedavinin ardından klinikte özel post op odasında alındı. Köpeğin durumunu iyi olduğu, yaralarının iyileşmesinin ardından Yahşi Sahili'ne tekrar götürüleceği öğrenildi. - MUĞLA