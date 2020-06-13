'Plaj'ı kurtarmak için seferber oldular - Son Dakika

'Plaj'ı kurtarmak için seferber oldular
'Plaj'ı kurtarmak için seferber oldular Muğla'nın Borum ilçesi yahşi sahilin maskotu olan plaj isimli köpeğe araç çarpınca vatandaşlar seferber oldu.
'Plaj'ı kurtarmak için seferber oldular
MUĞLA - Muğla'nın Borum ilçesi yahşi sahilin maskotu olan plaj isimli köpeğe araç çarpınca vatandaşlar seferber oldu. Sedye ile taşınan köpeği gören bazı vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Yahşi sahilinin maskotu haline gelen plaj isimli sokak köpeğine otomobil çarpıp kaçtı. Kazanın ardından Yahşi sahilinde bir büfenin kenarında yere yığılan plajı tanıyan vatandaşlar durumu Bodrum Belediyesi Veteriner işlerini arayarak plajın kaza geçirdiğini söyledi. Olay yerine petbulance ile gelen veteriner hekimler sahile araç giremeyince yaklaşık 300 metre yürüdükten sonra plaj ilk müdahaleyi yaptı. Veteriner Hekim Tuğçe Kayış ve Veteriner Teknikeri Berna Aktoprak plajı sedye ile petbulansa kadar taşıdı. Sedyeyle taşınan köpeği gören bazı yerli turistler şaşırırken, bazıları da alkış çaldı. Bodrum Belediyesi Turgutreis Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezine getirilen Plaj yapılan tedavinin ardından klinikte özel post op odasında alındı. Plajın durumunu iyi olduğu yaralarının iyileşmesinin ardından yahşi sahiline tekrar götürüleceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 09:49 Kaynak: İHA
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