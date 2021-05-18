Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından yakalandı - Son Dakika

Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından yakalandı

18.05.2021 14:34

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Plaj kabininde üzerini değişen 2 genç kızı, kabinin altından soktuğu cep telefonuyla kaydeden Mustafa A., çevredekiler tarafından derdest edilerek, polise teslim edildi.

Öğle saatlerinde Konyaaltı Sahili'nde bir erkeğin cep telefonuyla kabin altından görüntü çektiğini fark eden bir kadın, bir süre sonra kabinlerden çıkan A.A. (17) ve Y.H. (17) adlı genç kızlara durumu anlattı ve görüntüleri alan kişiyi gösterdi.

KAÇSA DA YAKALANDI

2 genç kızın yanına gidip tartıştığı sapık kaçmaya başladı. Bunun üzerine sahildekiler de şüpheliyi kovalamaya başladı. Sahil bölümünden kaçarak otopark kısmına gelen şüpheli, kendisini kovalayan gençler tarafından yakalanarak, yere yatırıldı. Mustafa A. olduğu belirlenen şüpheli, bir süre sonra gelen polise teslim edildi.

"PİŞKİN PİŞKİN BİZE BAKIYORDU"

Olayın şokunu yaşayan genç kızlardan Y.H. gözyaşları arasında ailesini arayarak yaşadıklarını anlattı. "Kabinin altından bizi çekti" diyen Y.H. "İlk etapta fark etmedim. Bize bir kadın söyledi. Adliyeye çıkacağız, bunu salıverecekler. En fazla 3 ay yatıp çıkacak. Hiç bir şey olmayacak" diye konuştu. Genç kızların arkadaşı K.Ö. ise "Kızlar üstünü değişirken kabinin altından elini uzatarak görüntü çektiğini bir Rus abla fark etmiş. Rus abla bize söyledi. O adam da kabinlerin yan tarafında oturup pişkin pişkin bize bakıyordu" dedi.

Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından derdest edildi

"TELEFONUNDA KIZLARIN FOTOĞRAF VE VİDEOLARINI GÖRDÜK"

Mustafa A.'yı kovalamacayla yakalayan gençlerden biri ise "Biz burada oturuyorduk. Birden yaygara koptu, bir adamı kovalıyorlardı. Sonra biz de kovalamaya başladık. Kızlar da ağlıyordu ve çok üzgündüler. Adamı yakalayıp cep telefonuna baktığımızda, kızların fotoğraflarını ve videolarını çektiğini gördük. Sahilde ve kabinde çekmiş. Zaten birçok insanın fotoğrafı vardı. Kabinin altından elini uzatıp görüntüleri çekmiş. Biz de yakalayıp polise teslim ettik" diye konuştu.

Olay yerine gelen polis, Mustafa A.'yı gözaltına aldı. Şikayetçi olan A.A. ile Y.H. de ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından yakalandı

Konyaaltı Sahili, Polis, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR (6)
  • HAKAN: bitmiyolar ya..her yerden cıkıyolar.her yerdeler.bunun ciddi anlada bi yaptırımı yok...ispat edilmişşe yaptığı , bırakın dovsunler linç yesin... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Can: Cep telefonu icat olmasaydı görüntü çekemezdi kızlar edepli olsa bu olaylar yaşanmazdı enson olarak bu şerefsizde Allah korkusu olsa kel kafasıyla bu halti yemezdi Cevap Yaz 13 6 Yayından Kaldır
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