Plaj koleksiyonu ile sıcak yaz parçaları plaja iniyor - Son Dakika

Morhipo plaj koleksiyonu ile deniz, kum ve güneşin tamamlayıcısı olan yaz parçalarının plajlara indiği belirtildi. Mayo ve bikinilerin yanı sıra kimono ve pareoların da yer aldığı Morhipo.com'un 2021 plaj giyim koleksiyonunun farklı parçalarıyla bu yaz plajlarda yer alacağı açıklandı.

Morhipo, bu yılın öne çıkan trendlerini sayfasının 2021 plaj giyim koleksiyonunda saklı olduğunu belirtti. Morhipo.com, 2021 plaj giyim koleksiyonunda yer alan rengarenk, çift veya tek parça birbirinden iddialı bikini ve mayo modelleri ile bu yaz plajlarda rengarenk rüzgarlar estirmeye hazırladığını söyledi. Pembe, turuncu, kırmızı, sarı ve mavi gibi yaz renklerinin ön planda olduğu belirtilen koleksiyonda desenli ve desensiz parçalar da bulunuyor.

YÜKSEK BELLİ BİKİNİLERLE RETRO RÜZGARLAR

Tek renkli ve desensiz parçalarla desenli ve renkli parçaların kombinlenebildiği belirtilen koleksiyonun en aykırı ve modern kombinleri yaratmaya fırsat sunduğu söylenildi. Ayrıca koleksiyondaki yüksek belli retro modellerle Rita Hayworth'a ve Marilyn Monroe'ya selam çakıldığı vurgulandı.

Koleksiyonda klasikten vazgeçemeyenler için marin stilinin parçası lacivert ve beyaz mayo ve bikiniler öne çıktığı belirtilirken çizgili parçalar ile asil siyah parçaların iddialı kesim ve modelleri ile koleksiyonda yer aldığı söylendi.

PLAJ PARTİLERİNİN FAVORİSİ: PAREO VE KİMONOLAR

Morhipo'nun yaptığı açıklamaya göre, plaj stili denilince akıllara ilk mayo ve bikiniler gelse de plaj elbiseleri, pareo ve kimonolar da plaj tarzının tamamlayıcısı olarak dikkat çekiyor. Bu sezon batik desenler, volan ve püskül detayları plaj elbiselerinde ön plana çıkıyor. Morhipo.com, sahillerde farkını ortaya koymak isteyenlere ise desenli, işlemeli keten ya da örgü kimonolardan oluşan geniş bir seçki sunduğunu ifade etti.