Plaj şıklığı önerileri - Son Dakika

Yeni normale alışmaya çalışırken bir yandan da eski alışkanlıklar güne uydurulmaya çalışılıyor. Yaz sezonunu Loves You Beach ve Morhipo Beach koleksiyonlarıyla açtığını duyuran Morhipo.com'dan plaj şıklığı için öneriler geldi.

Morhipo.com, mayo ve bikiniden kaftanlara, yeni sosyal mesafe aracı şapkalardan plaj çantalarına, elbiselerden kulaklık ve hoparlörlere, cildi güneşin zararlı etkilerinden koruyacak bakım ürünlerinden yaz parfümlerine kadar tüm ihtiyaçları modaseverlerle buluşturduğunu duyurdu.

BU YILIN PLAJ MODASI

Yapılan açıklamada plaj şıklığı önerileri için, "Volanlı mayolar, beli daha ince gösteren mayokiniler, karıştırıp yeni ikililer yaratabileceğiniz bikiniler, bu sezon ilk alınacaklardan. Bu yılın öne çıkan parçalarından tek renk, fırfır ve pencere detaylı mayolar ile animal print bikiniler Morhipo Beach koleksiyonunda yer alıyor. Nude tonlar bu yaz elbiselerde olduğu gibi mayo ve bikinilerde de oldukça revaçta. Şık beyaz ve klasik siyah ise her zaman olduğu gibi bu yıl da vazgeçilmez. Bu yaz oldukça sık göreceğimiz tropikal çiçek desenlerini ve çizgili tasarımları Loves You Beach koleksiyonunda keşfedebilirsiniz" denildi.

PLAJDAN YAZ AKŞAMLARINA

Kalabalık partilerden bu yaz için biraz uzak kalınabileceğinin bildirildiği açıklamada, "Yaz akşamlarının tatlı havasında size eşlik edecek sandaletler ve rahat terlikler elinizin altında olmalı. Tiril tiril, uçuşan elbiseler hem yazı şehirde geçirenlerin hem de soluğu tatil beldelerinde alanların yaz boyu vazgeçilmezi olacak" ifadeleri yer aldı.

"YÜKSEK GÜNEŞ KORUYUCULARI TERCİH EDİLMELİ"

Güneş koruyucuların plaj çantasındaki yerlerini hiçbir zaman kaybetmemesi gerektiği söylenen açıklamada, "Yüksek SPF içeren koruyucularla cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korumayı unutmayın" denildi.

MESAFENİZİ HASIR ŞAPKA İLE KORUYUN

Sosyal mesafenin öneminin vurgulandığı açıklamada, "Sosyal mesafe hayatın bir gerçeği olduğundan ne kadar büyük bir hasır şapka, o kadar mesafeli ilişkiler olarak düşünebiliriz. Hem korunaklı hem de şık bir alternatif bulacağınıza eminiz" ifadelerine yer verildi.