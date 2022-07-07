Plaj vandalları Sevgi Plajı'nda 500 bin liralık hasar oluşturdu - Son Dakika
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Plaj vandalları Sevgi Plajı'nda 500 bin liralık hasar oluşturdu

07.07.2022 18:57
Plaj vandalları Sevgi Plajı'nda 500 bin liralık hasar oluşturdu

Arya A.Ş. tarafından işletilen Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'nda bulunan tuvalet, duş ve soyunma alanları gibi üniteler kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tahrip edildi.

Arya A.Ş. tarafından işletilen Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'nda bulunan tuvalet, duş ve soyunma alanları gibi üniteler kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tahrip edildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaşananları "Vandallık" olarak yorumlayarak sert tepki gösterdi.

Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi'nde bulunan Sevgi Plajı'nda tuvalet, duş ve soyunma kabinlerinin tahrip edilmesine sert sözlerle tepki gösteren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Sevgi Plajı'nın yenilenen tuvalet, duş ve soyunma kabinleri kimliği belirsiz kişilerce sistematik olarak tahrip edilmektedir. Bunun adı en açık biçimiyle vandallıktır, halk düşmanlığıdır. Sorumluların tespiti ve haklarında gerekli işlemlerin yapılması için ilgili merciler nezdinde girişimde bulunduk" dedi.

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 2020 yılında yapılan protokolle Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi'nin ortak sorumluluğuna geçen Sevgi Plajı'nın Arya A.Ş. tarafından yenilenen tuvalet, duş ve soyunma kabinlerinin kapanış saati olan 20.00'den sonra kilitleri kırılmak suretiyle tahrip edildiğini ve kasıtlı bir biçimde kirletildiğini belirterek, bu durumun vandallık ve halk düşmanlığı olduğunu söyledi. Geride bıraktığımız pandemi sürecinde, halkın hijyenik ve sosyal mesafenin korunduğu alanlarda nefes almaya her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel "Normalleşme adımları çerçevesinde belediyemize bağlı Arya A.Ş. tarafından yeniden düzenlenen Sevgi Plajımızın binlerce lira harcanarak yenilenen ve düzenli olarak dezenfekte edilen tuvaletleri, duşları, lavaboları ve soyunma kabinleri kimliği belirsiz kişilerce sistematik olarak tahrip edilmekte ve kirletilmektedir. Bu vandallığa ve halkımızın parasının boşa harcanmasına müsaade etmemiz mümkün değildir. Konunun takipçisi olacak, sorumluların tespiti ve haklarında gerekli işlemlerin yapılması için ilgili merciler nezdinde girişimde bulunacağız. Şu ana kadar yapılan tahribatın asgari maddi zararı 500 bin lirayı geçmiştir. Yapılan bu vandallık halkımıza maddi ve manevi bir zarardır. Hemşehrilerimizin ve konuklarımızın sağlığını, huzur ve güvenliğini bozacak hiçbir eyleme izin vermeyeceğiz" dedi.

(İsmail Ümit Dilşen - İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Plaj vandalları Sevgi Plajı'nda 500 bin liralık hasar oluşturdu - Son Dakika

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