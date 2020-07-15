Plaj ve su sporları sahalarının açılış yapıldı - Son Dakika

Plaj ve su sporları sahalarının açılış yapıldı

Akçaabat Belediyesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde plaj ve su sporları alanının açılışı yapıldı.

Akçaabat Belediyesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde plaj ve su sporları alanının açılışı yapıldı.

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Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğinde, Akçaabat İlçesi Yaylacık Mahallesi Mustafa Cumhur Parkının sahil kısmında plaj futbolu, voleybolu ve hentbolu ve su sporlarının yapılacak olduğu şenlik alanı görkemli bir törenle açıldı.


Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlenen açılış törenine, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Gün, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat Belediye Başkan Yardımcıları Serkan Özdemir ve Ali Güngör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı A. Hüseyin Altıntepe, Akçaabat Belediyesi eski Başkanı Şefik Türkmen, Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanları, Siyasi Partilerin temsilcileri, Meclis Üyeleri, Muhtarlar, Daire amirleri, çocuklar, gençler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando ekibi eşliğinde İstiklal Marşımız okundu. Akçaabat Belediyesi folklor ekibi muhteşem horon gösterisini sergiledi. Açılışı gerçekleştiren yetkililerin gençlerle birlikte futbol, voleybol ve basketbol oynaması da renkli görüntüler oluşturdu.


Açılış töreninde konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Büyükşehir Belediyemiz ile Akçaabat'ımızda Spor Turizmine yönelik bir proje geliştirdik. Bu kapsamda Yaylacık Mahallesi Mustafa Cumhur Parkının sahil kısmında, yani bulunduğumuz bu alanda, plaj ve su sporlarına yönelik sahalar oluşturduk. İlk etapta plaj voleybolu, futbolu ve hentbolu sahaları oluşturduk. Devamında ise yaşlılara, çocuklara ve engelli vatandaşlarıma yönelik alanlar inşa edeceğiz. Böylelikle bu alanda her kesimin spor yapacak olduğu bir yer inşa etmiş olacağız. Hedefimiz ilçemizdeki sportif tesislerin kullanımını en üst seviyeye çıkarmak, spor alanlarını daha efektif kullanmak, yetenekleri belirlenen çocuklarımızla olimpik sporcular yetiştirerek, şehrimizin önemli bir spor merkezi haline gelmesini sağlamaktır. Akçaabat, sporda kısa ve uzun vadeli planları ile geleceğine hazırlık yapacaktır. Bu vesile ile bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Plaj ve Su Sporları alanının şehrimize hayırlı olmasını diliyor, desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu başta olmak üzere Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Osman Kalyoncu'ya ve emeği geçenlere şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.


Protokol konuşmalarının ardından futbol, voleybol ve hentbol müsabakalarının oynanması ile açılış programı sona erdi. - TRABZON

Akçaabat, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Plaj ve su sporları sahalarının açılış yapıldı - Son Dakika Spor
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