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Plaj Voleybol Turnuvası başladı

29 dakika önce

Manavgat Belediyesi'ne ait Boğaz Otel sahasında yapılan Plaj Voleybolu Turnuvası Pro BeachTour ilk gün müsabakalarıyla başladı.

Plaj Voleybol Turnuvası başladı, System.String[]

Manavgat Belediyesi'ne ait Boğaz Otel sahasında yapılan Plaj Voleybolu Turnuvası Pro BeachTour ilk gün müsabakalarıyla başladı.


Manavgat Belediyesi ve Türkiye Voleybol Fedarasyonu'nun birlikte düzenlediği ve 12-14 Eylül tarihleri arasında Manavgat Belediyesi'ne ait Boğaz Otel sahasında yapılan Plaj Voleybolu Turnuvası Pro BeachTour ilk gün müsabakalarıyla başladı. Kent halkına sporu sevdirmek ve yaz aylarının renkli geçmesini sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvada, 4 farklı ülkeden toplam 20 takım mücadele edecek. Pro BeachTour'un ilk gününde bayanlar klasmanında 2, erkeklerde ise 11 müsabaka yapıldı. 20 takımın mücadele edeceği turnuvayı Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de büyük bir ilgiyle takip etti.


Profesyoneller Manavgat'ta


Kıyasıya mücadelenin yaşandığı sahada, sporcular adlarını yarı final ve finale yazdırabilmek için ter döktü. Kıran kırana yapılacak olan final maçının ardından 30 bin TL'lik para ödülü dereceye giren takımlar arasında bölüşülecek. Manavgat halkının plaj futbolu ve plaj voleybolunu büyük bir ilgiyle severek takip ettiğini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, turnuvaya katılan takımlara başarılar diledi. Başkan Şükrü Sözen, " Manavgat halkının yaz aylarını spor yaparak ve izleyerek renkli bir dönem geçirmesini sağlamak amacıyla Plaj Futbolu'nun ardından Play Voleybolu turnuvasını da gerçekleştirmeye başladık. Turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. 14 Eylül Cumartesi günü kıran kırana yapılacak olan final maçını izlemeye tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:39 Kaynak: İHA
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