Son Dakika Haberleri: Plaj voleybolu: 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
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Plaj voleybolu: 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

47 dakika önce

2019 CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, Antalya'da sürüyor.

Plaj voleybolu: 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, System.String[]
2019 CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, Antalya'da sürüyor.
Antalya Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu Plaj Voleybolu Merkezi ile Akdeniz Üniversitesi Plaj Voleybolu Merkezi'nde yapılan organizasyonda 27 ülkeden 128 sporcu müsabakalarda mücadele ediyor.
Türkiye Voleybol Federasyon Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci, havanın sıcak olması dışında müsabakaların oldukça iyi geçtiğini söyledi.
Antalya Valiliği, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve yerel yönetimlerin desteğiyle çok kullanışlı voleybol sahalarının hazırlandığını belirten Değirmenci, "Organizasyon için sporcularla birlikte 500 yakın ekip Antalya'ya geldi." dedi.
Uluslararası organizasyonların ülkeye önemli katkılar sağladığını aktaran Değirmenci, federasyon olarak da bu tür organizasyonları ülkeye getirmek için ayrıca çaba gösterdiklerini anlattı.
Bu şampiyonanın 22 yaş altı olmasına rağmen Avrupa'nın en önemli organizasyonlarından biri olduğuna değinen Değirmenci, "Şampiyona 22 yaş altı olmasına rağmen Avrupa'da derece alan birçok sporcu var, bunların çoğu profesyonel. Ayrıca ülkemiz sporcularının buralarda boy gösterip tecrübe kazanacağı ve diğer şampiyonalarda bize madalya kazandırması açısından oldukça önemli." diye konuştu.
Şampiyona, yarın yapılacak yarı final ve final maçlarıyla sona erecek.
voleybol, Antalya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:13 Kaynak: AA
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