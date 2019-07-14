Plaj voleybolu: 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

2019 CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa
Şampiyonası'nda, Rus takımları hem erkekler hem de kadınlarda şampiyon oldu. Antalya Spor
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Salonu Plaj Voleybolu Merkezi ile Akdeniz Üniversitesi
Plaj Voleybolu Merkezi'nde yapılan organizasyonda 27 ülkeden 128 sporcu müsabakalarda mücadele etti.
Final müsabakalarında, erkeklerde Almanya
'yı 2-1 mağlup eden Rusya
birinci oldu. Almanya'nın ikinci olduğu şampiyonada üçüncülüğü ise Fransa
aldı.
Kadınlarda ise yine Almanya'yı 2-0 yenen Rusya birinciliği elde etti. Almanya'nın ikinci sırayı aldığı şampiyonada, İspanya
üçüncü oldu.
Erkeklerde 3, kadınlarda da 1 olmak üzere 4 takımla mücadele eden Türkiye
, daha önceki müsabakalarda elenmişti.