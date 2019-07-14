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Plaj voleybolu: 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

13 saat önce

2019 CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda, Rus takımları hem erkekler hem de kadınlarda şampiyon oldu.

2019 CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda, Rus takımları hem erkekler hem de kadınlarda şampiyon oldu.
Antalya Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu Plaj Voleybolu Merkezi ile Akdeniz Üniversitesi Plaj Voleybolu Merkezi'nde yapılan organizasyonda 27 ülkeden 128 sporcu müsabakalarda mücadele etti.
Final müsabakalarında, erkeklerde Almanya'yı 2-1 mağlup eden Rusya birinci oldu. Almanya'nın ikinci olduğu şampiyonada üçüncülüğü ise Fransa aldı.
Kadınlarda ise yine Almanya'yı 2-0 yenen Rusya birinciliği elde etti. Almanya'nın ikinci sırayı aldığı şampiyonada, İspanya üçüncü oldu.
Erkeklerde 3, kadınlarda da 1 olmak üzere 4 takımla mücadele eden Türkiye, daha önceki müsabakalarda elenmişti.
Plaj voleybolu: 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:12 Kaynak: AA
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