Son Dakika Haberleri: Plaj voleybolu: Balkan Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Plaj voleybolu: Balkan Şampiyonası

1 saat önce

Balkan Voleybol Birliği (BVA) tarafından düzenlenen 2019 BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası 27-29 Eylül'de İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Plaj voleybolu: Balkan Şampiyonası, System.String[]

Balkan Voleybol Birliği (BVA) tarafından düzenlenen 2019 BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası 27-29 Eylül'de İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şampiyonanın 27-29 Eylül'de Bostanlı Plaj Voleybolu Sahası'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Kosova, Moldova, Romanya ve Bulgaristan'dan 28 takımın mücadele edeceği bildirildi.

Ev sahibi Türkiye'nin erkeklerde 9, kadınlarda da 11 takım ile şampiyonada yer alacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, önemli bir turnuva organizasyonunda yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Birçok uluslararası turnuvaya talip olacaklarını bildiren Odaman, "27-29 Eylül'de İzmir'de ilk kez Balkan Plaj Voleybol Şampiyonası düzenlenecek. İzmir, bu branştaki önemli organizasyonlardan birine ev sahipliği yapacak. Güzel bir şampiyona geçireceğimizden eminiz. Tüm İzmirlileri Bostanlı'da yeni yapılan voleybol sahalarına bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

voleybol, Eylül, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu Melike İpek Yalova dünyaevine girdi
Seçmenin yüzde 51.8'i İBB Başkanı İmamoğlu'ndan memnun değil Görkemli bir düğünle evlenen Aylin Coşkun: Takılarımla 5 milyonluk villa alırım 20 gün önce bebeğini kaybeden Seren Serengil, teknede bikinisiyle dans etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 14:55:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Plaj voleybolu: Balkan Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]