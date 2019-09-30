Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonasında zafer Türk ekiplerin

İzmir'de düzenlenen Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası sona erdi. Kadınlarda; Merve Çelebi, Bahanur Gökalp; erkeklerde ise Murat Giginoğlu, Volkan Göğtepe ikilisi altı ülkeden gelen rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünün Voleybol Federasyonu ile birlikte düzenlediği BVA Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonasında finaller yapıldı. Bostanlı'da üç gün süren altı ülkeden 28 takımın katıldığı organizasyonun son gününde hem erkelerde hem de kadınlarda birincilik kürsüsüne Türk sporcular çıktı. Kadınlar final maçında Bulgaristan'dan Ekaterina Aleksandro-Stefani Kyoseva ikilisini 2-0 mağlup eden Merve Çelebi-Bahanur Gökalp ikilisi altın madalyayı kazandı. Üçüncülüğü Burcu Atasoy-Buğra Eryıldız elde etti.



İki Türk takımının mücadele ettiği erkekler finalinde ise Selçuk Seferci-Sefa Urlu ikilisini 2-0'la mağlup eden Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ikilisi birincilik kürsüsüne çıktı. Erkeklerde üçüncülüğü Moldova'dan Timofei Chisleacov-Fiodor Majarov ikilisi elde etti.



Kupaları Başkan Soyer verdi



Turnuvanın son gün müsabakalarına İzmirli voleybolseverler büyük ilgi gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, sporseverlerin bu büyük heyecanına ortak oldu. Soyer, final maçlarının ardından her iki kategoride şampiyon olan sporculara madalya ve kupalarını verdi. İkinciliği elde eden sporcular kupalarını İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, üçüncüler ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge'nin elinden aldı. - İZMİR