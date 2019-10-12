Son Dakika Haberleri: Plaj voleybolu için her yıl başka ülkeye gidiyorlar
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Plaj voleybolu için her yıl başka ülkeye gidiyorlar

1 saat önce

Finlandiya'da bir araya gelerek 15 yıldır farklı ülkelere plaj voleybolu oynamak için giden 80 kişilik grup, bu yıl Antalya'da buluştu.

Plaj voleybolu için her yıl başka ülkeye gidiyorlar, System.String[]

Finlandiya'da bir araya gelerek 15 yıldır farklı ülkelere plaj voleybolu oynamak için giden 80 kişilik grup, bu yıl Antalya'da buluştu.

Spor organizatörü Göksel Belet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, profesyonel sporcuların yer almadığı grubun, her meslekten ve yaştan oluştuğunu söyledi.

Ortak noktalarının plaj voleybolunu çok sevmeleri olduğuna dikkati çeken Belet, her yıl Avrupa'nın farklı ülkelerinde buluşup bir hafta süreyle plaj voleybolu oynadıklarını dile getirdi.

Grubun tek amacının eğlenmek olduğunu aktaran Belet, "Finlandiyalılar Antalya ve Türkiye'yi çok seviyor. Burada çok mutlular. Plaj voleybolu için farklı ülkelere giden çok sayıda sporcu var. Onları ülkemize çekmemiz gerekiyor." dedi.

"Antalya'nın sahilleri, havası ve otelleri güzel"

Finlandiyalı öğretmen Riku Syrjaniemi de plaj voleybolu için her yıl bir araya geldiklerini bildirdi.

Plaj voleybolunu sevdirmeyi amaçladıklarını ifade eden Syrjaniemi, "Biz bu sporu para kazanmak için yapmıyoruz. Profesyonel değiliz. Seviyoruz ve eğleniyoruz. Antalya'nın sahilleri, havası ve otelleri güzel. Türkiye'ye tatil için yine geleceğim." diye konuştu

Sara Kulanen ise ailesiyle geldiği Antalya'dan çok etkilendiğini, kente her yıl tatile gelebileceğini vurguladı.

Finlandiyalı turistler, Lara plajlarına kurulan 7 voleybol sahasında gün boyunca antrenman ve karşılaşmalar yapıyor.

Finlandiya, Antalya, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:38 Kaynak: AA
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