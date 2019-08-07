Son Dakika Haberleri: Plaj voleybolu turnuvasında gençler ve ustalar bir arada
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Plaj voleybolu turnuvasında gençler ve ustalar bir arada

1 saat önce

20 yaş altı genç kızlar, 21 yaş altı genç erkekler ve eski profesyonel voleybolculardan oluşan takımlar, Kalamış sahilindeki kumlarda kıyasıya yarışacak.

Plaj voleybolu turnuvasında gençler ve ustalar bir arada, System.String[]

Yaz aylarının yakıcı sıcağına plaj voleybolunun tatlı rekabeti eşlik edecek

Kadıköy Belediyesi, 16-17-18 Ağustos tarihlerinde Kalamış sahilinde plaj voleybolu turnuvası düzenliyor.

3 KUŞAK KADIKÖY'DE YARIŞACAK

İstanbul'un şehir içinde kalan nadir plajlarından biri olan Kalamış sahili, plaj voleybolu turnuvasına ev sahipliği yapacak. Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada 3 kuşak voleybolcular ter dökecek. U21 erkek, U20 kadın ve voleybola katkı sağlamış olan efsane voleybolculardan (veteranlar) oluşan üç kategorinin yer alacağı turnuvada, her kategoride 16 takım yarışacak. Turnuvada dereceye girenlere ödüller verilecek. Veteranların yer alacağı kategoride erkek oyuncuların en az 40 yaşında olması ve 2 erkek 1 kadından oluşacak takımda üç oyuncunun toplam yaşının en az 101 olması gerekiyor.

Kadıköy Belediyesi, Kalamış, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:38 Kaynak: Bültenler
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