Plaj Voleybolu Turnuvasında kupaları Başkan Tarhan verdi - Son Dakika

Plaj Voleybolu Turnuvasında kupaları Başkan Tarhan verdi

Mezitli Belediyesi'nin Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında organize ettiği Plaj Voleybolu Turnuvasında, Soli Team takımı şampiyon oldu.

Plaj Voleybolu Turnuvasında kupaları Başkan Tarhan verdi, System.String[]

Mezitli Belediyesi'nin Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında organize ettiği Plaj Voleybolu Turnuvasında, Soli Team takımı şampiyon oldu. 18 takımın mücadele ettiği turnuva sonunda şampiyon takıma kupasını ve bir spor mağazasından bin TL'lik hediye çekini Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan verdi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin'in çeşitli bölgelerinden 18 takımın yer aldığı turnuvada ortaya konan oyun ve kıran kırana mücadele sporseverlerin yoğun ilgisini çekti. İki gün süren turnuva sonunda, sergiledikleri başarılı mücadele ile birincilik kürsüsüne Soli Team takımı çıktı. İkinciliği Bulut ve üçüncülüğü Deniz Yıldızı takımlarının aldığı turnuvada oynanan maçlar kadar ödül töreni de renkli gösterilere sahne oldu. Özellikle turnuvada dördüncü olan Takım Denk Geldi, ödül töreni sırasında sergilediği dans figürleri ile eğlenceli dakikalar yaşattı.

Turnuvanın ödül töreni, Başkan Neşet Tarhan'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, sporcu ve sporseverlerin katılımıyla yapıldı. Birinci olan Soli Team şampiyonluk sonrası kazandığı kupa, madalya ve bir spor mağazasının hediyesi bin liralık hediye çekini Başkan Tarhan'ın alinden alırken, ikinci Bulut, kupa madalya ve 750 liralık hediye çekinin, üçüncü olan Deniz Yıldızı ise kupa madalya ve 500 liralık hediye çekinin sahibi oldu.

Katılan tüm sporculara ve sporseverlere teşekkür eden Başkan Tarhan, yaptığı açıklamada, "Mezitli olarak sağlıklı bir kent olmak istiyoruz. Sağlıklı kent de ancak sağlıklı insanlar olur. Her yaşta insanlarımız sağlıklı olsun istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bunun karşılığı da ödüller alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Turnuvaya gösterilen ilginin kendisini son derece mutlu ettiğinin altını çizen Tarhan, "Sizler yarışmamıza büyük ilgi gösterdiniz. Ödül alan almayan bütün sporcu arkadaşlarıma teşekkür ederim. Artık önümüzdeki süreçte daha büyük organizasyonlar yapmak için kendimizde güç bulduk. Her turnuvamızda daha profesyonel şekilde sporcularımızla halkımızla bir araya geleceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında bir plaj voleybolu turnuvası daha düzenleyeceğiz. Bu kez iki saha hazırlayıp aynı anda iki maç oynanarak daha farklı bir fikstür ile karşınıza çıkacağız. Hepiniz renk kattınız. Buraya gelen tüm arkadaşlar benim için birinci olmuştur" dedi. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 15:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Plaj Voleybolu Turnuvasında kupaları Başkan Tarhan verdi - Son Dakika Spor

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