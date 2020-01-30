Plaj voleybolunda 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, İzmir'de yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Plaj voleybolunda 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, İzmir'de yapılacak - Son Dakika Spor

Plaj voleybolunda 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, İzmir'de yapılacak

6 saat önce

2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nın, 8-12 Temmuz'da İzmir'de yapılacağı bildirildi.

Plaj voleybolunda 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, İzmir'de yapılacak, System.String[]

2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nın, 8-12 Temmuz'da İzmir'de yapılacağı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyespordan yapılan yazılı açıklamada, organizasyonun Türkiye Voleybol Federasyonu ve Beach-It Bech Sports tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kenti Avrupa'nın gençlik merkezi haline getirmek için planlamalar yaptıklarını kaydetti.

Soyer, "Yeni dönemin ilk büyük uluslararası turnuvasının müjdesini vermekten çok mutluyuz. Hedefimiz; önemli organizasyonları birer birer İzmir'de yapabilmek ve İzmir'in marka değerini daha da yükseltmek." ifadelerini kullandı.

Avrupa, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:04 Kaynak: AA
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