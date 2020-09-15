Plaj voleybolunda 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası İzmir'de düzenlenecek

2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, 17 Eylül Perşembe günkü müsabakalarla İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Selçuk Belediyesi, SWS Sports, Beach-It iş birliği ile Selçuk'un Pamucak Plajı'nda gerçekleştirilecek organizasyona 26 Avrupa ülkesinden 64 takım ve 128 sporcu katılacak.

Teknik toplantının yarın yapılacağı şampiyonada Türkiye, erkeklerde 3, kadınlarda 2 takım olmak üzere toplam 5 ekiple mücadele edecek.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında alınan kararlar gereği, tüm karşılaşmalar seyircisiz oynanacak. Turnuva boyunca, oyun sahası, antrenman sahaları, tribünler ve maç topları her müsabaka öncesinde ve sonrasında dezenfekte edilecek.

Organizasyon, 20 Eylül Pazar günü oynanacak final karşılaşmaları ve ödül töreni ile sona erecek.