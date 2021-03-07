Plaj voleybolunda millilerin Katara Kupası heyecanı başlıyor
07.03.2021 17:01
Plaj Voleybolu Erkek Milli Takımı, 8 Mart Pazartesi günü başlayacak 2021 FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu 4 Yıldızlı ayaklarından biri olan Katara Kupası'nda mücadele edecek.
Plaj Voleybolu Erkek Milli Takımı, 8 Mart Pazartesi günü başlayacak 2021 FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu 4 Yıldızlı ayaklarından biri olan Katara Kupası'nda mücadele edecek.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek turnuvaya, Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ile Sefa Urlu- Selçuk Şekerci ikililerinden oluşan takımlar ön eleme turundan katılacak. Milliler, ön eleme turunu geçmeleri halinde ana tabloya kalarak turnuvaya devam edecek.
12 Mart'ta sona erecek turnuva, FIVB Plaj Voleybolu YouTube sayfasından canlı olarak izlenebilecek.
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