Plaj voleybolunda olimpiyat elemeleri ikinci tur maçları, yarın İzmir'de başlayacak

Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Avrupa'dan katılacak takımları belirlemek üzere düzenlenen CEV Kıta Kupası (CEV Continental Cup) 2. Tur A Grubu maçları, yarın kadınlar grup müsabakalarıyla başlayacak.

Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Avrupa'dan katılacak takımları belirlemek üzere düzenlenen CEV Kıta Kupası (CEV Continental Cup) 2. Tur A Grubu maçları, yarın kadınlar grup müsabakalarıyla başlayacak. İzmir İnciraltı Spor Tesisleri'ndeki organizasyonda kadınlarda Türkiye, Belarus, Çekya, Finlandiya, Polonya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan'dan, erkeklerde Estonya, İngiltere, İtalya, Letonya, Litvanya, Macaristan ve Slovenya'dan ikişer takım mücadele edecek. Türkiye'yi kadınlarda Merve Çelebi-Bahanur Gökalp ile Selin Yurtsever-Dilara Gedikoğlu temsil edecek. Erkeklerde ise ay-yıldızlı formayı Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ve Sefa Urlu- Selçuk Şekerci giyecek. Organizasyon, 9 Mayıs Pazar günü yapılacak müsabakalarla tamamlanacak. Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek ekip, 23-26 Haziran'da Hollanda'da yapılacak karşılaşmalarda belli olacak.

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