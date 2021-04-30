SPOR Plaj voleybolunda Tokyo yolu İzmir'den geçecek

Plaj voleybolunda Tokyo yolu İzmir'den geçecek

İZMİR, (DHA)

Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyatları'na katılacak ülkelerin belirleneceği CEV Continental Cup, 6-9 Mayıs tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İnciraltı'nda yapılacak.

Son 2 yılda önce BVA Balkan Plaj Voleybol Şampiyonası'na hemen ardından Avrupa U22 ve U18 Plaj Voleybolu Şampiyonası'na ev sahipliği yapan İzmir, CEV Continental Cup'ı da düzenliyor. Avrupa Kıtası Elemeleri ikinci raundu niteliğindeki organizasyon, İnciraltı Spor Tesisleri'nde pandemi kurallarına uygun olarak yapılacak.

Kadınlarda Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Slovenya, Polonya, Yunanistan, Finlandiya, Çekya ve Belarus, erkeklerde yine Türkiye'nin yanı sıra Slovenya, Litvanya, İtalya, Macaristan, Letonya, Estonya ve İngiltere olmak üzere 16 takımdan toplam 64 sporcunun yer alacağı CEV Continental Cup'da gruplarını ilk 5'te tamamlayacak ülkeler final biletini alacak. Finaller haziran ayında Hollanda'da düzenlenecek.

HEDEF OLİMPİYATLAR

Play Voleybolu Milli Takım oyuncusu Bahanur Gökalp, "İlk ayakta 2'nci olarak çıktık gruptan. Şimdi ikinci ayağı oynayacağız. Hedefimiz 8 takım arasından ilk 5 takım arasına girmek. İzmir'i seviyoruz, gönül isterdi ki seyircisi olsun. En azından İzmir halkının gönüllerinin bizle olduğunu biliyoruz" dedi. Milli oyuncu Merve Çelebi, "Bir sporcu için en önemlisi olimpiyatlarda yer almak. En güzel yerdeyiz, olimpiyatlara gitmek için elimizden geleni yapacağız. Önce bu ayağı geçip, sonra son ayağı da geçerek olimpiyatlara katılmak istiyoruz" diye konuştu.

GÜÇLÜ TAKIMLAR VAR

Plaj Voleybolu Kadın ve Erkek Milli Takım Başantrenörü Adem Mert, "Öncelikli hedefimiz bu gruptan çıkmak. İkişer takım ülkelerini temsil edecek ve birer maç oynanacak. Beraberlik olursa, üçüncü maç belirleyecek gruptan çıkacak takımları. Grupta en az bizim kadar iyi takımlar var. İzmir'de olmak güzel bir şey. Kendi ülkemizde düzenliyoruz. Seyirci olmayacak ama pozitif tarafından bakmak istiyoruz. Buraya 10 gün önce geldik. Oyuncularımızı covid19'dan korumaya çalışıyoruz. Bir sıkıntı çıkmamasını umuyoruz" dedi.

İZMİR'İN TANITIMI OLACAK

Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Dermenci, organizasyonda 14 farklı ülkeden 16 takımın mücadele edeceğini belirterek, "Plaj voleybolu, ülkemizin takım sporlarında olimpiyat şansının sürdürdüğü nadir branşlardan biri. Şampiyona, 6 Mayıs'ta kadınlar serisiyle başlayacak. Erkekler ilk maçlarını 7 Mayıs Cuma günü oynayacak. Yarı final ve finaller hem İzmirTube, hem de CEV'in Youtube kanalından canlı yayınlanacak. İzmir'in dünya çapında tanıtımı olacak" dedi.