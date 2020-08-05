Plaja inen asansörde kimliği belirsiz ceset bulundu - Son Dakika

Plaja inen asansörde kimliği belirsiz ceset bulundu

Plaja inen asansörde kimliği belirsiz ceset bulundu 35 metre yükseklikteki asansörden gelen 'kurtarın' çığlıklarını duydular, boşluğa bakınca şoke oldular Konyaaltı Plajı'na vatandaşların inişini sağlayan 35 metrelik asansör boşluğunda 20'li yaşlarda erkek cesedi bulundu Antalya'da...

Plaja inen asansörde kimliği belirsiz ceset bulundu

35 metre yükseklikteki asansörden gelen 'kurtarın' çığlıklarını duydular, boşluğa bakınca şoke oldular

Konyaaltı Plajı'na vatandaşların inişini sağlayan 35 metrelik asansör boşluğunda 20'li yaşlarda erkek cesedi bulundu

ANTALYA - Antalya'da Konyaaltı Plajı'na vatandaşların ulaşımı sağlayan 35 metre yüksekliğindeki asansör boşluğunda 20'li yaşlarda erkek cesedi bulundu. Ceset, çevredekilerin 'kurtarın' şeklinde yardım çığlıklarının duyulmasıyla ortaya çıktı.

Olay, Falez Parkı'ndan Konyaaltı Plajı'na inişi sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait asansörde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, asansörden yardım istendiğini duyunca durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine ihbar etti. Asansörün olduğu bölgeye gelen ve inceleme yapan polis ekipleri, asansör boşluğunda bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kimliği tespit edilemedi. 20'li yaşlarda olduğu değerlendiren ceset, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeni için adli tıp morguna götürüldü.

"Kurtarın diye sesler geldi"

Polise ihbarda bulunan Seyit Ekşi, asansör boşluğunda, 'kurtarın' şeklinde yardım sesleri duyduğunu belirterek, "Sesleri duyunca hemen durumu ihbar ettim. Asansör kabininde herhangi bir kırılma yoktu. O kişinin asansör boşluğuna nasıl düştüğünü bilmiyorum" dedi.

Asansörün 2'nci katında ayakkabıları bulundu

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri asansörün 2'nci katında şahsın ayakkabılarını buldu. Şahsın, nereden girdiği yönünde polis asansörün arka kısmında yer alan acil iniş merdiveninde uzun süre inceleme gerçekleştirdi.

Şahsın nasıl öldüğü hakkında başlatılan araştırma sürüyor.

Plaja inen asansörde kimliği belirsiz ceset bulundu

Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 04:48

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Plaja inen asansörde kimliği belirsiz ceset bulundu - Son Dakika
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