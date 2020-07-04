PLAJDA ATLI JANDARMA DENETİMİ - Son Dakika

Hafta sonunu fırsat bilenler Sarıyer'deki Gümüşdere Plajı'na akın etti. Koronavirüsle mücadele kapsamında, kumsalın keyfini çıkaran vatandaşların koronavirüs önlemlerine uyup uymadığını atlı jandarma ekipleri denetledi.
GÜVENDE HİSSEDİYORUZ
Denize gelen vatandaşlardan Melih Karadağlı ise atlı denetimle ilgili, "Çok güzel bir uygulama. İnsan kendini güvende hissediyor. Sağ olsunlar askerlerimiz atları da sevdiriyor, çocuklarımız atları da seviyor. Güvenli hissediyoruz, mutluyuz böyle inşallah devamı gelir. Mesafeli oturuyoruz, gördüğünüz gibi insanlar 3-4 metre aralıkla oturuyor. Burası diğer koylara göre zaten kalabalık değil. Daha sakin, daha huzurlu burası" dedi.- İstanbul