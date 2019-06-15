Son Dakika Haberleri: Plajda boğulan adam hastanede hayata döndürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Plajda boğulan adam hastanede hayata döndürüldü

4 saat önce

Kuşadası'na bağlı Davutlar Sevgi Plajı'nda serinlemek için denize giren bir kişi boğuldu.

Kuşadası'na bağlı Davutlar Sevgi Plajı'nda serinlemek için denize giren bir kişi boğuldu. Arkadaşları tarafından kıyıya çıkarılan ve ambülansla hastaneye kaldırılan 61 yaşındaki Mustafa Pala, doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Söke'den Kuşadası'na günübirlik tatil için 3 arkadaşıyla birlikte gelen 61 yaşındaki Mustafa Pala isimli bir kişi, Davutlar'a bağlı Sevgi Plajı'nda serinlemek amacıyla denize girdi. Bir süre sonra dalgaların arasında çırpınmaya başlayan Mustafa Pala arkadaşlarının ve çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarıldı. Kıyıya getirilen, suni teneffüs ve kalp masayı yapılan Mustafa Pala, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Boğulduğu sanılan kişi ambülansta ve Söke'de hastanede doktorların yaptığı müdahaleler ile hayata döndürüldü. Öldü diye ağıtlar yakılan ve ardından hayat döndürülen Mustafa Pala'nın Söke Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir zirai aletler firmasında çalıştığı öğrenildi.
(Zafer Hacısalihoğlu/İHA)
Plajda boğulan adam hastanede hayata döndürüldü
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:06 Kaynak: İHA
Söke, Davutlar, Kuşadası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nde yola gübre döken vatandaşın kendisinden özür dilediğini açıkladı! İki aile arasındaki bıçaklı, sopalı kavga kanlı bitti: 22 yaralı Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı? İşte son anket sonucu İki grup arasındaki borç-alacak kavgasında satır ve bıçak kullanıldı: 5 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 00:20:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Plajda boğulan adam hastanede hayata döndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]