Plajda bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da Serap Çakmar, plajda gezerken bulduğu, içerisinde 16 bin 800 lira ile 900 dolar bulunan çantayı jandarma aracılığıyla sahibine teslim etti.

Süleymanaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'ndeki Gündal Plajı'nda yürüyüş yapan Serap Çakmar, sahipsiz bir çanta buldu. Çakmar, açıp baktığı çantanın içerisinde 16 bin 800 lira ve 900 dolar olduğunu gördü. Çakmak, çantayı alıp Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek teslim etti. Jandarmanın yaptığı araştırmada çantanın Serpil ve Gürkan Özmert çiftine ait olduğu belirlendi. Ekiplerin ulaştığı Serpil Özmert, karakola gelerek, paralarını teslim aldı. Özmert, çantayı bulup jandarma aracılığıyla kendisine teslim eden Serap Çakmar'a teşekkür etti.