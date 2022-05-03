Plajda bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti - Son Dakika
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Plajda bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti

03.05.2022 14:35
Plajda bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti

TEKİRDAĞ'da Serap Çakmar, plajda gezerken bulduğu, içerisinde 16 bin 800 lira ile 900 dolar bulunan çantayı jandarma aracılığıyla sahibine teslim etti.

TEKİRDAĞ'da Serap Çakmar, plajda gezerken bulduğu, içerisinde 16 bin 800 lira ile 900 dolar bulunan çantayı jandarma aracılığıyla sahibine teslim etti.

Süleymanaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'ndeki Gündal Plajı'nda yürüyüş yapan Serap Çakmar, sahipsiz bir çanta buldu. Çakmar, açıp baktığı çantanın içerisinde 16 bin 800 lira ve 900 dolar olduğunu gördü. Çakmak, çantayı alıp Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek teslim etti. Jandarmanın yaptığı araştırmada çantanın Serpil ve Gürkan Özmert çiftine ait olduğu belirlendi. Ekiplerin ulaştığı Serpil Özmert, karakola gelerek, paralarını teslim aldı. Özmert, çantayı bulup jandarma aracılığıyla kendisine teslim eden Serap Çakmar'a teşekkür etti.


Plajda bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti
Plajda bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti
Plajda bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti
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Jandarma, Kumbağ, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Plajda bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti - Son Dakika


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