CEV 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda kadınlarda ilk gün sona erdi - Son Dakika

Plaj voleybolunda İzmir'de düzenlenen CEV 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda ilk gün sona erdi.

İnciraltı Plaj Voleybolu Merkezi'nde grup müsabakalarıyla başlayan organizasyonda, günün ilk maçlarında kadınlar serisi oynandı.

Türkiye'yi temsil eden Naz Akyüz-Sanem Baş ikilisi, Yunanistan'dan Ionna Perdikaki-Marira Antonakaki'ye 2-1, Irmak Gökçen-Ece Özdemir ikilisi ise Ukrayna'dan Anhelina Khmil-Tetiana Lazarenko'ya 2-0 mağlup oldu.

Şampiyona, 11 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek.