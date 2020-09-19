Plaj voleybolunda Türk ekipler elendi

Pandemi döneminin en büyük uluslararası organizasyonu U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda finaller yarın oynanacak ve şampiyonlar kupalarına kavuşacak. Pandemi kuralları nedeniyle seyircisiz oynanacak turnuvadaki final maçları İzmirTube üzerinden canlı yayınlanacak. Kadınlar finali saat 16.15'te, erkekler finali saat 17.15'te yapılacak. Şampiyonanın ödül töreni ise saat 18.15'te gerçekleşecek. Organizasyona kadınlarda 21 ülkeden 58 sporcu, erkeklerde de 24 ülkeden 70 sporcu katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu 'nun düzenlediği U18 Avrupa Plaj Voleybol Şampiyonası'nda Necmi Ayberk Güllük-Batuhan Kuru, Furkan Ramazan Kaplan-Sacit Kurt, Bahadır Utku Keskin- Ahmet Can Tur, Tuana Dinçer-Melisa Özşar'dan oluşan Türk ekipleri Pamucak Plajı'ndaki şampiyonaya veda etti.

Koronavirüslü komşusuna geçmiş olsun ziyaretine gitti, hem hastalığı kaptı hem de ceza yedi