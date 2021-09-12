Plajda kalbi duran turisti Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz kurtardı - Son Dakika

Kuşadası'nda yaşayan anne ve babasını ziyarete gelen Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, bir kafede otururken vatandaşların denizden bir kadını çıkardığını gördü. Hemen plaja koşan Dr. Açıkgöz, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadına suni teneffüs ve kalp masajına başladı.

MÜDAHALENİN ARINDAN KALBİ YENİDEN ATMAYA BAŞLADI

55-60 yaşlarındaki kadın turistin duran kalbi, Dr. Açıkgöz'ün müdahaleleri ile yeniden çalışmaya başladı. Boşnak kadın ambulansla önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne, oradan da Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçiren kadının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

VATANDAŞLAR TEBRİK ETTİ

Vatandaşların tebrik ettiği Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, "Biz görevimizi yaptık. Çok şükür vatandaş hayata döndürüldü" dedi.