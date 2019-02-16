Son Dakika Haberleri: Plajda Kendini Vuran Emekli Polis Hayatını Kaybetti

Plajda Kendini Vuran Emekli Polis Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 3 gün önce plajda intihara teşebbüs ederek ağır yaralanan emekli polis hastanede hayatını kaybetti.

Plajda Kendini Vuran Emekli Polis Hayatını Kaybetti, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 3 gün önce plajda intihara teşebbüs ederek ağır yaralanan emekli polis hastanede hayatını kaybetti.

3 gün önce ailesine "Hakkınızı helal edin" dedikten sonra Evkaf Mahallesi Demas Plajı'nda silahıyla kendini vuran emekli polis Orhan T.(47), tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Orhan T.'nin cansız bedeni Fatsa'da özel hastanenin morgundan alındıktan sonra Dolunay Mahallesi'ndeki evinin önünde komşularından helallik alındı. Helalliğin ardından cenaze, toprağa verilmek üzere memleketi Muş'a gönderildi.

Fatsa'da 10 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan Orhan T.'yi meslektaşları son yolculuğunda yalnız bırakmayarak ailesine destek verdi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:44 Kaynak: İHA

Ordu, Fatsa, Polis, 3. Sayfa
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