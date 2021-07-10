Plajda Türk ekipleri elendi

İzmir'de düzenlenen U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda Türk takımı kalmadı.

İnciraltı Plaj Voleybolu Merkezi'nde erkeklerde üç, kadınlarda iki takımla katıldığımız şampiyonada ilk turu geçen tek Türk takımı olan Batuhan Kuru-Necmi Ayberk Güllük, Estonya'dan Meius Rasmus-Erik Kaur Kais ikilisine 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Kupaların sahiplerini yarın bulacağı organizasyonda günün sonunda hem kadınlar hem erkeklerde son dörde kalacak takımlar belli olacak.