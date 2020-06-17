Plajdan söktüğü şemsiye ile sağanak yağışta yaralının yardımına koştu - Son Dakika

Plajdan söktüğü şemsiye ile sağanak yağışta yaralının yardımına koştu
Plajdan söktüğü şemsiye ile sağanak yağışta yaralının yardımına koştu Bursa'nın İznik ilçesinde şiddetli yağmurda kayıp savrulan motosikletin bayan sürücüsü yaralandı.
Plajdan söktüğü şemsiye ile sağanak yağışta yaralının yardımına koştu
BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde şiddetli yağmurda kayıp savrulan motosikletin bayan sürücüsü yaralandı. 112 ekiplerinin sağanak yağmurda yaralıya zor şartlarda müdahale ettiğini gören duyarlı bir esnaf sahilde bulunan çay bahçesinden söktüğü şemsiyeyi alıp yardıma koştu. Şemsiyeyi açan esnaf yaralı kadın ve sağlık ekiplerinin ıslanmasını önledi.
Edinilen bilgiye göre, kaza İznik sahil yolunda gece 00: 00'da yaşandı. İznik'te 2 gündür devam eden sağanak yağmur dün gece de devam etti. Şiddetli yağmurda seyrederken kontrolden çıkıp savrulan motosikletin üzerinden düşen sürücü Seda Oral yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı kadına sağanak yağmur altında müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada bir esnaf sahildeki bir çay bahçesinden aldığı dondurma şemsiyesini yaralı kadın ve 112 ekiplerinin üzerine açıp ıslanmalarına engel oldu. Şemsiye ile ambulansa kadar götürülen yaralı kadın İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 01:26 Kaynak: İHA
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