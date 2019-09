Plajı olmayan şehrin şampiyon voleybolcuları

Beton sahada yaptıkları antrenmanla katıldıkları turnuvada plaj voleybolu Türkiye şampiyonu olan Kayserili iki lise öğrencisi, azimleriyle takdir topladı.

Kayseri'de salon voleybolu oynarken Develi ilçesinde düzenlenen etkinlikte plaj voleyboluyla tanışan Ali Fırat (16) ve Erdoğan Berke Erci (17), kısa sürede elde ettikleri başarılarla bu branşta zirveye çıkmayı başardı.

Kentte plaj olmadığı için okullarının beton sahasında ve spor salonunda yaptıkları antrenmanlarla katıldıkları turnuvalarda İstanbul, İzmir, Antalya gibi illerden gelen sporcuları mağlup eden Ali-Berke ikilisi, son iki sene içerisinde plaj voleybolunda hem 16 yaş altı hem de 18 yaş altı kategorisinde Türkiye şampiyonluğuna uzandı.

Sporculardan Ali Fırat, AA muhabirine, voleybola 5'inci sınıfta başladığını ve yaklaşık 6 yıldır bu sporu yaptığını söyledi.

Bir kulüp forması altında salon voleybolu oynadığı iki sene önce Develi ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte plaj voleyboluyla tanıştığını belirten Fırat, "Develi'deki etkinliğe takım arkadaşımla katıldık. Büyük oyuncular var diye derece yapacağımızı düşünmüyorduk. Baktık yeniyoruz, devam ettik, ikinci olduk." dedi.

"Biz 'Kayseri' deyince şaşırıyorlar"

Bu turnuvadan sonra Kayseri'yi temsil etmek için Sinop'a gittiklerini ve buradaki şampiyondan sonra plaj voleyboluna olan meraklarının arttığını ifade eden Fırat, şunları kaydetti:

"Develi'de şampiyon olan takımı Sinop'a götüreceklerdi. Birinci olan takım gitmeyince ikinci olduğumuz için bizim takım gitti. Orada iyi oyunculara karşı oynadık, yenildik ama 'devam edelim' dedik. Daha sonra 1 sene içerisinde U-16'da Türkiye şampiyonu olduk. Bu sene de U-18'de milli sporcuları yenerek Türkiye şampiyonu olduk. Turnuvalara gittiğimizde herkes 'nereden geldiniz' diye soruyor, biz de 'Kayseri' deyince şaşırıyorlar. 'Kayseri'de plaj mı var, siz nerede antrenman yapıyorsunuz' diye soruyorlar. Biz antrenmanlarımızı mahalledeki okulun beton sahasında yapıyoruz. Turnuvalara bir gün erken gidip, plajda antrenman yapıp kuma alışmaya çalışıyoruz. "

"Bu işin formülü hırs, azim ve çalışma"

Erdoğan Berke Erci de bu spora merakı yokken beden eğitimi öğretmenin teşviki ile başladığını ve buralara kadar gelebileceğini hayal dahi etmediğini söyledi.

Takım arkadaşı Ali Fırat'la plaj voleybolu oynamaya başladıklarını belirten Erci, "Kayseri'de deniz olmadığı için plaj da yok. Biz de okulun sahasında antrenman yapıyoruz. Plaj voleybolu ile salon voleybolu arasında birçok fark var. Kendi çabalarımızla plaj voleybolunu öğrendik. Betonda sıçradık, kondisyon çalıştık. Çünkü plaj voleybolu çok fazla kondisyon isteyen bir spor." diye konuştu.

Katıldıkları turnuvalarda Kayseri'den geldiklerini öğrenen seyircilerin kendilerini desteklediğini anlatan Erci, "Plajsız şehirden gelen tek takımız. İzmir, Antalya, İstanbul gibi plajı olan şehirlerden gelen rakiplere karşı mücadele ediyoruz. Hatta seyirciler şaşırıyor, 'sizin plajınız yok, nasıl böyle oynuyorsunuz' diyorlar. Biz de 'bu işin formülü hırs, azim ve çalışma' diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Koca yürekli çocuklar"

Sporcuların antrenörü Şahin Kabul ise Ali ve Berke ile 5'inci sınıftan bu tarafa birlikte olduğunu, bu iki sporcuyla birçok başarı elde ettiklerini söyledi.

Sporcularının her zaman sahada yürekleriyle mücadele ettiğini anlatan Kabul, "Ben önce Allah'a sonra onların yeteneğine güvenerek yola çıktım. Bu yolda beni her zaman mutlu ettiler, hiç bir zaman hayal kırıklığına uğratmadılar. Sahada her zaman için yüreklerini koydular. Ben onlara 'Küçükmustafa Mahallesi'nin koca yürekli çocukları' diyordum. Onlar da koca yüreklerini sahaya koyarak salon voleybolunda son 4 yılın Türkiye finalisti, 4 yıldır üst üste Kayseri şampiyonu ve bu yıl da plaj voleybolunda Türkiye şampiyonu oldular." diye konuştu.

"Kayseri'ye deniz gelmedi ancak plaj voleybolu şampiyonlarımız var"

Öğrencilerinin başarılarına rağmen gereken ilgiyi görememesinden dolayı üzüldüğünü belirten Kabul, şunları kaydetti:

"Çocuklar maalesef umdukları ilgiyi görmediler. Ben isterdim ki plajı olmayan bir ilden plaj voleybolu takımı çıkaran Kayseri, bu çocuklara daha da sahip çıksın. Hatta milli takıma seçilmelerini isterdim. Çünkü bu yıl son iki turnuvada milli takım oyuncularını iki defa üst üste yenerek set dahi vermeden Türkiye şampiyonu oldular. Ona rağmen milli takıma çağrılmamışlardır. Bu beni üzüyor. Kendi harçlıklarıyla Antalya'ya, İstanbul'a gidiyorlar. Yüreği ile oynayan sporcular. Kayseri'nin adını plajlarda duyurarak ses getirdiler. Kayseri'ye deniz gelmedi ancak plaj voleybolu şampiyonlarımız var. Onlara Kayseri adına teşekkür ediyorum."