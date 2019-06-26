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Plajın 500 metre açığında yaklaşık 2 metrelik köpek balığı yakalandı

1 saat önce

Plajın 500 metre açığında yaklaşık 2 metrelik köpek balığı yakalandıANTALYA - Antalya'da balıkçıların oltasına takılan yaklaşık 2 metre boyundaki 'Pamuk' cinsi köpek balığı görenleri hayrete düşürdü, yakalan balıkçıyı sevindirdi.

Plajın 500 metre açığında yaklaşık 2 metrelik köpek balığı yakalandı
ANTALYA - Antalya'da balıkçıların oltasına takılan yaklaşık 2 metre boyundaki 'Pamuk' cinsi köpek balığı görenleri hayrete düşürdü, yakalan balıkçıyı sevindirdi. Kentin ünlü Lara plajının 500 metre açığında yakalanan köpek balığının tutulma anıysa balıkçılar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Antalya'da av için denize açılan balıkçıların oltasına yaklaşık 2 metre boyunda Pamuk cinsi köpek balığı takıldı. Gündüz saatlerinde kentin ünlü plajının 500 metre açığında balık avına çıkan balıkçılar, oltalarına takılan köpek balığını görünce şaşkına döndü. Balığı kanca yardımıyla teknelerine alan balıkçılar, bu anlarıysa "Jaws geldi" diyerek cep telefonuyla kaydetti.
Camgöz balığının pamuk türü olan ve insanlar açısından zararsız olarak bilinen köpek balığının zararsız bir cins olduğu ve kilosunun 15-20 TL arasında bulunduğu belirtildi.
Plajın 500 metre açığında yaklaşık 2 metrelik köpek balığı yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:23 Kaynak: İHA
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