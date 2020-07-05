Plajlara akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı - Son Dakika

Plajlara akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

Hafta sonunun sıcak olmasını fırsat bilen İstanbullular plajlara akın etti, sosyal mesafe kuralı ise hiçe sayıldı.

Hafta sonunun sıcak olmasını fırsat bilen İstanbullular plajlara akın etti, sosyal mesafe kuralı ise hiçe sayıldı.

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Havanın sıcak olmasını da fırsat bilen İstanbullular plajlara akın etti. Yoğun kalabalığın oluştuğu Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Halk Plajı'nda sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı. Vatandaşların neredeyse hiçbirinin maske takmadığı görülürken, sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı.


"3 aydır korkuyoruz zaten virüsten korkumuzu yenmek için geldik"


Plaja arkadaşları ile birlikte yüzmeye gelen Mehmet Zincirkıran, "Pazar tatilinin tadını çıkarıyoruz arkadaşlar ile birlikte. Denize giriyoruz serinliyoruz. Mesafe kurallarına uyulmuyor kimse fazla ilgilenmiyor sahilde. 3 aydır korkuyoruz zaten virüsten korkumuzu yenmek için geldik buralara. Korkarak kaybolmaktansa yaşayarak kaybolmak daha güzel" dedi. - İSTANBUL

Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 15:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Plajlara akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı - Son Dakika

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