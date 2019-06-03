Son Dakika Haberleri: Plajlarda adım atacak yer kalmadı
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Plajlarda adım atacak yer kalmadı

1 saat önce

Marmaris'te plajlarda adım atacak yer kalmadı.

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Marmaris'te plajlarda adım atacak yer kalmadı. Ramazan Bayramı tatilini ilçede geçirmek isteyen yerli turistlerin oluşturduğu yoğunluğun, bayram tatili boyunca sürmesi bekleniyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Marmaris'te yerli turist yoğunluğu yaşanıyor. Ramazan Bayramı tatilini ilçede geçirmek isteyenler ilçede bulunan otelleri doldurdu. Hava sıcaklığının 34 dereceye ulaştığı gözde tatil merkezinde tatilciler, soluğu plajlarda aldı. Turistlerden bazıları güneşlenirken, bazıları ise körfezin serin sularında yüzmeyi tercih etti. Yoğunluğun bayram tatili boyunca devam edeceğini belirten turizmcilerden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Yürütme Kurulu Bakanı Suat Esin, "Yoğunluğun her zamankinden daha yoğun geçebileceğini söyleyebilirim. Bunun nedeni ise 9 günlük bayram tatili ve tatil kararının günlerce önce alınması. Bugünden sonra daha fazla yoğunluk bekliyoruz. Bayram boyunca 3 yıldız ve üzeri otellerde yüzde yüz doluluk gözleniyor" dedi.

Tatil için İzmir'den ilçeye gelen Cem Özalp ise, "İlk defa Marmaris'e geliyorum. Çok güzel bir yer, denizi harika. Bayram tatilimi burada geçiriyorum, tam tatil yapılacak bir yer" diye konuştu. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:19 Kaynak: İHA
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