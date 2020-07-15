Plajlarda maske ve sosyal mesafeye dikkat - Son Dakika

Vatandaşın ve toplumun sağlığını dikkate alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ve güvenlik personelleri, mavi bayraklı plajlarda maske ve sosyal mesafeye yönelik denetimler yapıyor.



Sıcak günlerin gelmesi birlikte vatandaşlar, aileleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin il genelindeki mavi bayraklı plajlarına gidiyor. Plajlardaki sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına uyulması da büyük önem taşıyor. Vatandaşların ve toplumun sağlığını dikkate alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, deniz sezonu ile birlikte plajlardaki denetimlerini sıkılaştırdı. Zabıta ve güvenlik ekipleri, mavi bayraklı plajlarda sürekli olarak anons yaparak vatandaşları maske kullanmaları ve sosyal mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor.



Mavi bayraklı plajlarda çadır kurulmaması, uyulması gereken kurallardan birisi olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda ekipler, mavi bayraklı plajlardaki denetimlerinde, kurulan çadırların kaldırılmasını da sağlıyor. - KOCAELİ