Plajlarda örgü mayo modası devam ediyor

/ (KURUMSAL HABER) – 2019 Plaj koleksiyonunu müşteriyle buluşturan Morhipo'da bu senenin modası olan tığ işi örgü mayolar, retro detaylar, çizgili ve etnik tasarımlar ile sportif mayolar ön plana çıktı.

Morhipo 'Beach 2019' koleksiyonunu satışa sundu. Plaj modasında, geçen sene popüler olan tığ işi örgü mayolar, retro detaylar, çizgili ve etnik tasarımlar ile sportif mayolar yer aldı.

İSTER DESENLİ İSTER FIRFIRLI

Farklı desenli, retro görünümlü, yüksek bel bikiniler ile tokalı, asimetrik mayoların ön plana çıktığı modellerde nostaljik bir hava yaratıldı. İlkbahar aylarında giysilerde rağbet gören çizgili desen, yaz ayları için de mayo ve bikinilerde yerini aldı. Sportif mayolar ve atletik seçimler canlı renkleriyle ön plana çıktı.

Bu senenin trendleri arasında yer alan fırfırlı ve çizgili bikinilere alternatif olarak etnik tasarımlar ve vahşi hayvan desenleri de mayo ve bikini desenlerine yansıdı. Kesik şeritler veya transparan tül detaylar ise klasik siyah mayo ve bikinilerin sadeliğini canlandırdı.

Plaj stilinin tamamlayıcısı örgü elbiseler, kaftanlar ve bluzlar, plaj çantası ve terlik de koleksiyonun dikkat çeken parçaları arasında yerini aldı.

- İstanbul