Son Dakika Haberleri: Plajlarda yoğunluk
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Plajlarda yoğunluk

52 dakika önce

Antalya'da, serinlemek isteyenler sahillerde yoğunluğa neden oldu.

Antalya'da, serinlemek isteyenler sahillerde yoğunluğa neden oldu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava ve deniz suyu sıcaklığı 28, nem oranı ise yüzde 52 ölçüldü.
Kentte serinlemek isteyenler, Lara ve Konyaaltı sahillerinde yoğunluk oluşturdu.
Plajlarda yoğunluk
Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:33 Kaynak: AA
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