Plajlarda yoğunluk
52 dakika önce
Antalya'da, serinlemek isteyenler sahillerde yoğunluğa neden oldu.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:33 Kaynak: AA
'da, serinlemek isteyenler sahillerde yoğunluğa neden oldu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava ve deniz suyu sıcaklığı 28, nem oranı ise yüzde 52 ölçüldü.
Kentte serinlemek isteyenler, Lara ve Konyaaltı
sahillerinde yoğunluk oluşturdu.
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