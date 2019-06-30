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Plajyolu'nda trafik düzenlemesi

19 dakika önce

İzmit Mevlana Köprülü Kavşağı'nda Tramvay hattı Tünel Geçiş çalışması yapılacağından dolayı 1 Temmuz Pazartesi günü saat 01.00 itibariyle Plajyolu istikametini kullanan toplu taşıma araçları geçici güzergah kullanacak.

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İzmit Mevlana Köprülü Kavşağı'nda Tramvay hattı Tünel Geçiş çalışması yapılacağından dolayı 1 Temmuz Pazartesi günü saat 01.00 itibariyle Plajyolu istikametini kullanan toplu taşıma araçları geçici güzergah kullanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tramvay hattının Kuruçeşme bölgesine ulaşabilmesi için İzmit Mevlana Kavşağı'na tramvayın geçebileceği bir alt geçit inşa edecek. Bu kapsamda 1 Temmuz Pazartesi günü saat 01.00 itibariyle bölgede yapılacak çalışmalardan dolayı 72-80-91-95 no'lu toplu taşıma hatlarının araçları geçici güzergahı kullanacak. Çalışmalar süresince Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı ekipleri, toplu taşımada herhangi bir aksaklığın olmaması için aralıksız görev yapacak.

Yapılan değişiklik çalışmasıyla 72-80-91-95 nolu toplu taşıma hatları İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kadar normal güzergahlarını kullanacak. Seka Devlet Hastanesi'nden sonra ilgili hatlar Yenidoğan Köprülü Kavşağı - M.Ali Kağıtçı Sk. - Ş.Postalcıoğlu Sk. - Hastaneyolu Sk. - S.Dervişoğlu Cd. - Güneş Cd. - Sulucak Sk. - Sahilyolu Sk. - Mithat Paşa Cd. - Karayolu Sk. güzergahını kullandıktan sonra plajyolu istikametinden, kendi mevcut güzergahlarına devam edecekler. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:51 Kaynak: İHA
İzmit, Güncel
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