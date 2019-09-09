Son Dakika Haberleri: Plak satışları 1986'dan beri ilk defa CD satışlarını geride bırakıyor
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Plak satışları 1986'dan beri ilk defa CD satışlarını geride bırakıyor

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından yayımlanan rapor, plak satışlarının yakında müzik CD’si satışlarını geçebileceğini ortaya koydu

Plak satışları 1986'dan beri ilk defa CD satışlarını geride bırakıyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından yayımlanan rapor, plak satışlarının yakında müzik CD'si satışlarını geçebileceğini ortaya koydu.


İnternet üzerinden müzik dinleme platformlarına rağbetin artmasıyla CD piyasası büyük oranda düşüş yaşarken, plak satışlarında artış gerçekleşti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:00 
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