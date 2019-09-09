Plak satışları 1986'dan beri ilk defa CD satışlarını geride bırakıyor
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri’nin Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından yayımlanan rapor, plak satışlarının yakında müzik CD’si satışlarını geçebileceğini ortaya koydu
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından yayımlanan rapor, plak satışlarının yakında müzik CD'si satışlarını geçebileceğini ortaya koydu.
İnternet üzerinden müzik dinleme platformlarına rağbetin artmasıyla CD piyasası büyük oranda düşüş yaşarken, plak satışlarında artış gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:00
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